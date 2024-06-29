''Особливо важливий'' християнський артефакт віком 1500 років знайшли в Австрії (фото)

Археологи з Університету Інсбрука виявили 1500-річний релікварій зі слонової кістки під час розкопок на вершині пагорба в Іршені, Австрія. Цей винятковий артефакт, відомий як піксида, є одним з 40 подібних предметів, відомих у світі, і вперше за 100 років був знайдений під час розкопок.

Піксида - це невелика кругла скринька, яку використовували для зберігання святих мощей або облаток для причастя. Її знайшли під вівтарем ранньохристиянської церкви, датованої кінцем 4 століття, повідомляє Archaeology News.

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Предмет був сильно фрагментований, але зберіг складні різьблення, що зображують біблійні сцени. На одній стороні зображено Мойсея, який отримує Десять заповідей на горі Синай, а на іншій - Вознесіння Христа.

Ця знахідка є надзвичайно важливою з кількох причин:

Рідкість: всього у світі відомо близько 40 подібних піксид зі слонової кістки.

Оригінальний контекст: вона була знайдена на місці свого первісного розташування, а не в музеї чи соборній скарбниці.

Унікальні зображення: різьблення Вознесіння Христа на бізі (двокінній колісниці) не зустрічаються більше ніде.

Стан збереження: попри фрагментарність, піксида збереглася достатньо, щоб провести науковий аналіз.

Дослідники зараз проводять аналізи стабільних ізотопів, щоб визначити походження слонової кістки та мармуру, з яких виготовлена піксида. Вони також вивчають металеві деталі та клей, використані в її конструкції.

Фрагменти шкатулки піксиди зі слонової кістки. Джерело: University of Innsbruck

Фрагменти шкатулки піксиди зі слонової кістки. Джерело: University of Innsbruck

Фрагменти шкатулки піксиди зі слонової кістки. Джерело: University of Innsbruck

Поселення в Бургбіхлі, де було знайдено піксиду, було засноване в кінці 3 або на початку 4 століття н.е. і покинуте близько 610 року н.е. Ця знахідка кидає нове світло на релігійне та культурне життя людей, які жили в цьому регіоні в пізньоантичний період.

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