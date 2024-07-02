Вчені відтворили обличчя наймогутнішого фараона Стародавнього Єгипту незадовго до смерті (фото)

В період з 1279 по 1213 роки до н. е. фараон Рамсес II займав трон Давнього Єгипту, здобувши славу як один із найвидатніших правителів у історії країни. Його часи при владі відзначились численними військовими успіхами, які значно розширили кордони держави. Під управлінням Рамзеса II Єгипет досягнув свого розквіту.

За допомогою 3D-технологій науковці змогли реконструювати обличчя фараона, використовуючи модель його черепа, щоб показати, як він виглядав перед смертю у віці приблизно 90 років. Про це пише Daily Mail.

Муміфіковані рештки Рамзеса II були знайдені у 1881 році, але найбільш детальне їхнє дослідження було проведено у 1976 році. В ході нього науковці встановили, що у фараона був виражений неправильний прикус і сильно стерті зуби. Також було виявлено, що Рамзес II мав проблеми з кістками, що, ймовірно, призводило до сильних болів протягом життя.

Мумію фараона Рамсеса II було виявлено 1881 року. Джерело: Daily Mail

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Завдяки цим даним та моделюванню черепа вчені змогли відтворити образ зістареного чоловіка, якому на час смерті було приблизно 90 років. Дослідники відзначають, що деякі особливості обличчя Рамзеса II відповідають зображенням на статуях, які донині збереглися в Єгипті.

Обличчя Рамсеса II перед смертю. Джерело: Daily Mail

Фахівець з реконструкції зовнішності осіб часів античності Сісеро Мораїс був учасником групи, яка працювала над відтворенням передсмертного образу Рамзеса II. Він розповідає, що для підготовки до цього завдання дослідники опрацьовували обширну базу даних, включаючи зображення фараона на статуях.

Мораїс зазначає, що хоча існує думка серед деяких дослідників, що зовнішність Рамсеса II точно відповідає його портретам на статуях, сучасні дослідження виявили, що це не зовсім так. Відтворення має лише часткову відповідність з реальністю.

Обличчя Рамсеса II перед смертю. Джерело: Daily Mail

Для створення найбільш достовірного зображення фараона Рамсеса II перед смертю вчені проаналізували антропометричні та ДНК дані населення Давнього Єгипту, а також зібрали інформацію від сотень сучасних жителів Єгипту. На основі цих даних було здійснено детальний аналіз черепа фараона, що дозволило створити точну 3D-модель, а згодом і сам портрет.

Для відображення віку фараона дослідникам потрібно було "зістарити" його обличчя, щоб воно відповідало очікуваному образу літнього правителя. Оскільки точний колір шкіри Рамсеса II залишається невідомим, команда обрала колірну гаму, характерну для давньоєгипетського мистецтва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вченим вдалося реконструювати обличчя доісторичної жінки.

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