Ученые воссоздали лицо самого могущественного фараона Древнего Египта незадолго до смерти (фото)

В период с 1279 по 1213 годы до н. э. фараон Рамсес II занимал трон Древнего Египта, получив славу как один из величайших правителей в истории страны. Его времена у власти отметились многочисленными военными успехами, которые значительно расширили границы государства. Под управлением Рамзеса II Египет достиг своего расцвета.

С помощью 3D-технологий ученые смогли реконструировать лицо фараона, используя модель его черепа, чтобы показать, как он выглядел перед смертью в возрасте примерно 90 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Мумифицированные останки Рамзеса II были найдены в 1881 году, но наиболее детальное их исследование было проведено в 1976 году. В ходе него ученые установили, что у фараона был выраженный неправильный прикус и сильно стертые зубы. Также было обнаружено, что Рамзес II имел проблемы с костями, что, вероятно, приводило к сильным болям в течение жизни.

Мумия фараона Рамсеса II была обнаружена в 1881 году. Источник: Daily Mail

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Благодаря этим данным и моделированию черепа ученые смогли воссоздать образ состарившегося мужчины, которому на момент смерти было примерно 90 лет. Исследователи отмечают, что некоторые особенности лица Рамзеса II соответствуют изображениям на статуях, которые по сей день сохранились в Египте.

Лицо Рамсеса II перед смертью. Источник: Daily Mail

Специалист по реконструкции внешности лиц времен античности Сисеро Мораис был участником группы, которая работала над воссозданием предсмертного образа Рамзеса II. Он рассказывает, что для подготовки к этой задаче исследователи прорабатывали обширную базу данных, включая изображения фараона на статуях.

Мораис отмечает, что хотя существует мнение среди некоторых исследователей, что внешность Рамсеса II точно соответствует его портретам на статуях, современные исследования показали, что это не совсем так. Воспроизведение имеет лишь частичное соответствие с реальностью.

Лицо Рамсеса II перед смертью. Источник: Daily Mail

Для создания наиболее достоверного изображения фараона Рамсеса II перед смертью ученые проанализировали антропометрические и ДНК данные населения Древнего Египта, а также собрали информацию от сотен современных жителей Египта. На основе этих данных был осуществлен детальный анализ черепа фараона, что позволило создать точную 3D-модель, а впоследствии и сам портрет.

Для отображения возраста фараона исследователям нужно было "состарить" его лицо, чтобы оно соответствовало ожидаемому образу пожилого правителя. Поскольку точный цвет кожи Рамсеса II остается неизвестным, команда выбрала цветовую гамму, характерную для древнеегипетского искусства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что учёным удалось реконструировать лицо доисторической женщины.

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