Школяр знайшов меч вікінгів під час шкільної екскурсії у Норвегії: як виглядав (фото)

Якщо вам здається, що археологи вже давно дослідили всю Європу й витягнули з землі всі можливі стародавні артефакти, це не так. Навіть сьогодні історичні знахідки можуть з’являтися у найнесподіваніших місцях — наприклад, просто під ногами дітей під час шкільної прогулянки.

Саме така історія сталася в Норвегії, де школяр випадково натрапив на справжній меч епохи вікінгів. Як повідомляє Bild, наприкінці квітня шестирічний Хенрік Рефснес Мьортведт, учень першого класу школи в містечку Браннбу (приблизно за 80 км на північ від Осло), разом із класом вирушив на екскурсію. Під час прогулянки полем хлопчик помітив предмет, що стирчав із землі та нагадував руків’я старовинної зброї.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Допитливий учень обережно витягнув знахідку — і фактично став наймолодшим "відкривачем" археологічного артефакту. Іржавий та дещо деформований металевий предмет виявився мечем завдовжки близько 1,3 метра. Пізніше фахівці підтвердили, що це зброя ранньої епохи вікінгів.

Про незвичайну знахідку одразу повідомили місцеву владу та археологів. За попередніми оцінками експертів, мечу може бути близько 1300 років. Ймовірно, він походить із періоду Меровінгів або ранньої епохи вікінгів.

Нагадаємо, у Мексиці виявили гігантську "підводну хмару".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!