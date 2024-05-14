Секрет високої врожайності буряків: спробуйте підгодувати їх сіллю

Кожен городник мріє виростити ідеальний буряк – великий, рівний, в міру твердий, але при цьому соковитий та солодкий, який стане основою для приготування різних страв.

Дискусії про використання солі як добрива для буряків тривають серед дачників уже багато років. Деякі захищають цей метод, інші ж виступають проти нього. Команда UAportal розібралась, чи варто користуватись сіллю як засобом для підживлення буряку.

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Сіль як стимулятор для буряка

Вважається, що буряк дійсно добре відгукується і потребує додаткового внесення натрію, а також молібдену.

Таким чином, підживлення рослин кухонною сіллю або сульфатом натрію буде не зайвим. Як альтернатива, можна застосувати комплексні добрива, що містять мікроелементи.

Фахівці зазначають, що таке підживлення може сприяти збільшенню урожайності та вмісту цукрів у буряках. При цьому, невелика кількість солі не призведе до погіршення ґрунту чи його засолення.

Не тільки сіль визначає смак

Варто зазначити, що рівень солодкості також залежить від сорту буряка. Глибше розташовані в землі коренеплоди, що є сортовою ознакою, зазвичай мають вищий вміст цукру. Найменше його у ранніх плоских видів.

Сорт "Бордо" має середню кількість цукрів, тоді як "Ерфуртський" вирізняється їх високою вмістом. Безперечно, незалежно від кількості солі, яку ви додасте до сорту "Бордо" під час вирощування, він не перевершить "Ерфуртський" за солодкістю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який сорт буряка радять садити досвідчені городники.

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