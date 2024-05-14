Секрет высокой урожайности свеклы: попробуйте подкормить ее солью

Каждый огородник мечтает вырастить идеальную свеклу – крупную, ровную, в меру твердую, но при этом сочную и сладкую, которая станет основой для приготовления различных блюд.

Дискуссии об использовании соли в качестве удобрения для свеклы продолжаются среди дачников уже много лет. Некоторые защищают этот метод, другие же выступают против него. Команда UAportal разобралась, стоит ли пользоваться солью как средством для подкормки свеклы.

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Соль как стимулятор для свеклы

Считается, что свекла действительно хорошо отзывается и нуждается в дополнительном внесении натрия, а также молибдена.

Таким образом, подкормка растений поваренной солью или сульфатом натрия будет не лишней. Как альтернатива, можно применить комплексные удобрения, содержащие микроэлементы.

Специалисты отмечают, что такая подкормка может способствовать увеличению урожайности и содержания сахаров в свекле. При этом, небольшое количество соли не приведет к ухудшению почвы или ее засолению.

Не только соль определяет вкус

Стоит отметить, что уровень сладости также зависит от сорта свеклы. Глубже расположенные в земле корнеплоды, что является сортовым признаком, обычно имеют более высокое содержание сахара. Меньше всего его у ранних плоских видов.

Сорт "Бордо" имеет среднее количество сахаров, тогда как "Эрфуртский" отличается их высоким содержанием. Бесспорно, независимо от количества соли, которую вы добавите к сорту "Бордо" во время выращивания, он не превзойдет "Эрфуртский" по сладости.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой сорт свеклы советуют сажать опытные огородники.

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