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Чим підживити огірки при посадці, щоб отримати величезний врожай

Ігор Романько

Як підгодовувати огірки при посадці у відкритий ґрунт
Як підгодовувати огірки при посадці у відкритий ґрунт

Огірки – це невибагливі рослини, але, як і будь-які інші, вони потребують підживлення для кращого росту та плодоношення. Одним з найефективніших та безпечних способів підгодівлі огірків є внесення органічних добрив безпосередньо в лунку при посадці.

Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor.com, ви зможете виростити здорові та рясні огірки, не використовуючи хімічних добрив.

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Переваги органічних добрив:

  • Екологічність: Не шкодять довкіллю та не шкодять людині.
  • Безпека: Не містять хімічних речовин, які можуть накопичуватися в плодах.
  • Поступове вивільнення поживних речовин: Забезпечують огірки необхідними елементами протягом усього вегетаційного періоду.
  • Покращення структури ґрунту: Збагачують ґрунт органічною речовиною, що робить його більш пухким та родючим.

Найпопулярніше органічне добриво для огірків:

  • Кропива: Багата на азот, калій, кальцій, фосфор та інші поживні речовини, необхідні для росту та розвитку огірків.

Як використовувати кропиву для підгодівлі огірків:

  1. Зберіть кропиву: Найкраще використовувати молоду кропиву, зібрану до цвітіння.
  2. Подрібніть кропиву: Подрібніть кропиву ножицями або лопатою.
  3. Замочіть кропиву: Залийте подрібнену кропиву водою та залиште настоюватися на 2-3 дні.
  4. Внесіть добриво: Перед посадкою огірків додайте в лунку жменю подрібненої кропиви або полийте лунку настоєм кропиви.

Інші органічні добрива для огірків:

  • Перегній: Джерело органічної речовини, азоту, калію та фосфору.
  • Компост: Збагачує ґрунт поживними речовинами та покращує його структуру.
  • Деревна зола: Містить калій, кальцій, магній та мікроелементи.

Важливо: Не перегодовуйте огірки органічними добривами. Це може призвести до бурхливого росту бадилля та зниження врожаю.

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