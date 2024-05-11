Чем подкормить огурцы при посадке, чтобы получить огромный урожай
Огурцы – это неприхотливые растения, но, как и любые другие, они нуждаются в подкормке для лучшего роста и плодоношения. Одним из самых эффективных и безопасных способов прикормки огурцов является внесение органических удобрений непосредственно в лунку при посадке.
Следуя этим простым советам с сайта noviydoctor.com, вы сможете вырастить здоровые и обильные огурцы, не используя химические удобрения.
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Достоинства органических удобрений:
- Экологичность: Не вредят окружающей среде и не вредят человеку.
- Безопасность Не содержат химических веществ, которые могут накапливаться в плодах.
- Постепенное высвобождение питательных веществ Обеспечивают огурцы необходимыми элементами в течение всего вегетационного периода.
- Улучшение структуры почвы: Обогащают почву органическим веществом, что делает его более рыхлым и плодородным.
Самое популярное органическое удобрение для огурцов:
- Крапива: Богата азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательными веществами, необходимыми для роста и развития огурцов.
Как использовать крапиву для подкормки огурцов:
- Соберите крапиву: Лучше всего использовать молодую крапиву, собранную до цветения.
- Измельчите крапиву: Измельчите крапиву ножницами или лопатой.
- Замочите крапиву: Залейте измельченную крапиву водой и оставьте настаиваться на 2-3 дня.
- Перед посадкой огурцов добавьте в лунку горсть измельченной крапивы или полейте лунку настоем крапивы.
Другие органические удобрения для огурцов:
- Перегной: Источник органического вещества, азота, калия и фосфора.
- Компост: Обогащает почву питательными веществами и улучшает его структуру.
- Древесная зола: Содержит калий, кальций, магний и микроэлементы.
Не перекармливайте огурцы органическими удобрениями. Это может привести к бурному росту ботвы и снижению урожая.
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