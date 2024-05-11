Чем подкормить огурцы при посадке, чтобы получить огромный урожай

Огурцы – это неприхотливые растения, но, как и любые другие, они нуждаются в подкормке для лучшего роста и плодоношения. Одним из самых эффективных и безопасных способов прикормки огурцов является внесение органических удобрений непосредственно в лунку при посадке.

Следуя этим простым советам с сайта noviydoctor.com, вы сможете вырастить здоровые и обильные огурцы, не используя химические удобрения.

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Достоинства органических удобрений:

Экологичность: Не вредят окружающей среде и не вредят человеку.

Не вредят окружающей среде и не вредят человеку. Безопасность Не содержат химических веществ, которые могут накапливаться в плодах.

Не содержат химических веществ, которые могут накапливаться в плодах. Постепенное высвобождение питательных веществ Обеспечивают огурцы необходимыми элементами в течение всего вегетационного периода.

Обеспечивают огурцы необходимыми элементами в течение всего вегетационного периода. Улучшение структуры почвы: Обогащают почву органическим веществом, что делает его более рыхлым и плодородным.

Самое популярное органическое удобрение для огурцов:

Крапива: Богата азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательными веществами, необходимыми для роста и развития огурцов.

Как использовать крапиву для подкормки огурцов:

Соберите крапиву: Лучше всего использовать молодую крапиву, собранную до цветения. Измельчите крапиву: Измельчите крапиву ножницами или лопатой. Замочите крапиву: Залейте измельченную крапиву водой и оставьте настаиваться на 2-3 дня. Перед посадкой огурцов добавьте в лунку горсть измельченной крапивы или полейте лунку настоем крапивы.

Другие органические удобрения для огурцов:

Перегной: Источник органического вещества, азота, калия и фосфора.

Компост: Обогащает почву питательными веществами и улучшает его структуру.

Обогащает почву питательными веществами и улучшает его структуру. Древесная зола: Содержит калий, кальций, магний и микроэлементы.

Не перекармливайте огурцы органическими удобрениями. Это может привести к бурному росту ботвы и снижению урожая.

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