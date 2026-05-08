Вважались фольклором: в Англії знайшли унікальні підземні тунелі (фото)

Історії про приховані підземні тунелі під селом Блоксем в Англії довгий час вважалися лише місцевими легендами, які передавалися з покоління в покоління. Жителі роками розповідали про нібито існуючі ходи під будинками, садами та старими вулицями, однак жодних підтверджень цим чуткам не було.

Про це пише Arkeonews. Ситуація змінилася після того, як місцева ініціативна група вирішила перевірити ці перекази. Дослідження призвело до виявлення доказів розгалуженої підземної системи під історичною частиною поселення на околиці Котсволдса.

Інтерес до теми відновився у 2024 році після обговорень у місцевих Facebook-спільнотах. Згодом мешканці створили Товариство підземних тунелів Блоксема, щоб з’ясувати, чи мають старі історії реальне підґрунтя. За словами одного з ініціаторів, Дейва Гріна, ці розповіді існували в селі десятиліттями, але могли зникнути разом зі старшим поколінням. Тому метою групи стало як збереження усних свідчень, так і пошук фізичних доказів.

Перший важливий прорив стався, коли один із мешканців згадав місце можливого входу до тунелю, яке пам’ятав ще з дитинства. Після первинного огляду спелеологами дослідники змогли потрапити всередину. Це відкриття підтвердило, що легенди могли мати реальне підґрунтя. Після документування входу інші жителі почали повідомляти про підземні порожнини, замуровані проходи та невідомі ходи на своїх ділянках.

Ще одна знахідка з’явилася під час будівництва приватного гаража, коли ґрунт раптово просів. Під землею робітники виявили значно більший тунель, ніж очікували. Дослідники припускають, що підземна мережа може бути значно масштабнішою, ніж здавалося спочатку, і навіть охоплювати різні частини села. Наразі вивчається, чи є це єдина система, чи тунелі формувалися та розширювалися в різні історичні періоди.

Усередині одного з ходів були знайдені рештки тварин, зокрема череп благородного оленя. Такі знахідки можуть допомогти встановити приблизний вік окремих ділянок системи. Деякі гіпотези відносять її появу ще до римських часів, інші припускають пізніше використання або перебудову. Серед можливих пояснень також розглядають період англійської Реформації за правління Генріха VIII, коли під час закриття монастирів могли використовуватися приховані укриття та таємні переходи.

Хоча походження, вік і призначення тунелів поки що не встановлені, відкриття вже змінило уявлення місцевих жителів про історію їхнього села та приховане життя під його вулицями.

