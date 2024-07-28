П'ять предметів, які краще ніколи не позичати: як уникнути проблем та конфліктів

Існують певні речі, які за певних обставин ніколи не можна давати або брати в борг. UAportal підготував перелік речей, які ніколи не варто позичати, щоб не накликати біду у своє життя та сімейні стосунки.

Гроші

Хоча позичати гроші іншим – це, як правило, прийнятно, проте слід уникати давати в позику свої останні кошти. Це може призвести до бідності та нещастя.

Також рекомендується утриматися від запозичень у понеділок ввечері або в день народження дитини. Якщо заможна людина попросить грошей, то це може принести успіх у життя.

Хліб і сіль

Бажано не позичати у когось останній шматок хліба, оскільки це може призвести до фінансових труднощів у родині. Також рекомендується уникати обміну хлібом після заходу сонця або передачі його через поріг, оскільки це може призвести до сімейних суперечок. Так само позичання солі може призвести до проблем у сім'ї або на роботі.

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Віник

Позичаючи віник, можна зробити свій будинок вразливим до неприємностей. Це пов'язано з вірою в те, що віники несуть у собі потужну енергетику.

Цукор

Це може призвести до того, що в родині зменшиться достаток. А згодом може призвести до непорозумінь і напружених стосунків в сім'ї. Якщо все-таки вирішили позичити цукор, краще пропонувати його в закритому пакеті. Це допоможе зменшити негативні наслідки.

Одяг та прикраси

Одяг і прикраси несуть в собі потужний заряд, оскільки здатні утримувати енергетику своїх власників. Якщо хтось з негативною енергетикою позичає ваш одяг або прикраси, та згодом буде користуватись – це може принести у життя численні негаразди.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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