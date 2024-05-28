Чому не можна залишати стіл без скатертини

UAportal дізнався, чому важливо накривати стіл скатертиною, і які існують пов'язані з цим забобони та прикмети. У минулому стіл грав важливу роль в оцінці статків та загального благополуччя сім'ї.

Одне з поширених повір'їв свідчило, що змітати крихти зі столу руками – до біди. Будь-який ненавмисний рух або хитання столу вважалося прикметою, що віщує хворобу найстаршому члену сім'ї.

Вважалося, що якщо залишити стіл без скатертини, це означатиме сварку в сім'ї. Символічно, що не накритий стіл привертав увагу і передавав дискомфорт. Передбачалося, що жінки зазвичай могли зіткнутися з тривалим відчуттям нестабільності в особистому житті.

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Крім того, непокрита стільниця також призводила до фінансової нестабільності у сім'ї. Тому поширений ритуал процвітання включав розміщення монет під скатертиною, щоб запросити достаток у сім'ю.

Також вважалося, що непокриті столи перешкоджають прогресу та викликають затримки у ділових починаннях та проєктах. У снах бачення незастеленого столу означає сприятливий розвиток подій. Це говорить про професійний успіх, значне фінансове зростання, швидке просування кар'єрними сходами.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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