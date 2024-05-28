Почему нельзя оставлять стол без скатерти

UAportal узнал, почему важно накрывать стол скатертью, и какие существуют связанные с этим суеверия и приметы. В прошлом стол играл важную роль в оценке достатка и общего благополучия семьи.

Одно из распространенных поверий гласило, что сметать крошки со стола руками – к несчастью. Любое непреднамеренное движение или шатание стола считалось приметой, предвещающей болезнь самому старшему члену семьи.

Считалось, что если оставить стол без скатерти, то это будет означать ссору в семье. Символично, что не накрытый стол привлекал к себе внимание и передавал дискомфорт. Предполагалось, что женщины, обычно, могли столкнуться с длительным ощущением нестабильности в личной жизни.

Читайте также: Сила лаврового листа: где в доме положить специю для привлечения богатства и счастья

Кроме того, непокрытая столешница также приводила к финансовой нестабильности в семье. По этой причине распространенный ритуал процветания включал размещение монет под скатертью, чтобы пригласить достаток в семью.

Также считалось, что непокрытые столы препятствуют прогрессу и вызывают задержки в деловых начинаниях и проектах. В снах видение не застеленного стола означает благоприятное развитие событий. Это говорит о профессиональном успехе, значительном финансовом росте, быстром продвижении по карьерной лестнице.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !