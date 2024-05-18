Яких речей треба позбутись, щоб у домі панував достаток

В народі вірять, що для залучення достатку та позбавлення від негараздів у оселі, необхідно навести лад та викинути з дому все непотрібне. Ця мудрість наших предків й досі актуальна, адже речі, що нас оточують, мають певну енергетику, яка може впливати на наше життя. Про це пише ТСН.

Розбите дзеркало:

В давнину дзеркало вважалося символом багатства та позитивної енергетики. Але якщо воно має тріщини, подряпини або інші дефекти, воно може перетворити цю енергію на негативну, притягуючи бідність та невдачі. Тому розбите дзеркало краще негайно викинути, а також не вішати його навпроти дверей, щоб не "випускати" з дому гроші.

Старий віник:

Віник - це не просто інструмент для прибирання, а й символ домовика, який охороняє оселю від негараздів. Якщо віник старий, затертий або має зламані волосини, домовик може образитися і почати шкодити вам, зокрема, насилаючи фінансові проблеми.

Надщерблений посуд:

Битий або надщерблений посуд має негативну енергетику, яка може притягувати бідність та невдачі. Не варто шкодувати про тріснутий тарілку чи чашку - краще їх викинути, щоб зберегти добробут у домі.

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Порожні пляшки:

Порожні пляшки та банки символізують відсутність чогось, у тому числі й матеріальних благ. Щоб не "відлякувати" достаток, не варто тримати вдома багато порожньої тари - краще її викинути або наповнити чимось.

Поламаний годинник:

Годинник символізує плин часу, а якщо він зламаний, то це може свідчити про застій у справах та нестачу фінансів. Не варто тримати вдома поламаний годинник - його краще відремонтувати або викинути.

Старе взуття:

Поношене взуття з видимими дефектами накопичує негативну енергетику, яка може перешкоджати фінансовому потоку. Тому старе взуття, яке ви вже не носите, краще викинути, щоб звільнити місце для нових можливостей та достатку.

Пам'ятайте, що чистота та порядок у домі - це не лише запорука затишку, але й ключ до благополуччя. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете створити сприятливу атмосферу для залучення достатку та позбавитися від негативних впливів.

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