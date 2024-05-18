От каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток

В народе верят, что для привлечения достатка и избавления от проблем в доме необходимо навести порядок и выбросить из дома все ненужное. Эта мудрость наших предков до сих пор актуальна, ведь окружающие нас вещи имеют определенную энергетику, которая может влиять на нашу жизнь. Об этом пишет ТСН.

Разбитое зеркало:

В древности зеркало числилось эмблемой богатства и положительной энергетики. Но если оно имеет трещины, царапины или другие дефекты, оно может превратить эту энергию в негативную, притягивая бедность и неудачи. Поэтому разбитое зеркало лучше немедленно выбросить, а также не вешать его напротив двери, чтобы не "выпускать" из дома деньги.

Старый веник:

Веник – это не просто инструмент для уборки, но и символ домового, охраняющего дом от неурядиц. Если веник стар, затерт или имеет сломанные волосы, домовой может обидеться и начать вредить вам, в частности, насыщая финансовые проблемы.

Сверхущербленная посуда:

Битая или сверхущербленная посуда имеет отрицательную энергетику, которая может притягивать бедность и неудачи. Не стоит жалеть о треснувшей тарелке или чашке – лучше их выбросить, чтобы сохранить благополучие в доме.

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Пустые бутылки:

Пустые бутылки и банки символизируют отсутствие чего-либо, в том числе и материальных благ. Чтобы не "отпугивать" достаток, не стоит держать дома много пустой тары – лучше ее выбросить или наполнить чем-нибудь.

Поломанные часы:

Часы символизируют течение времени, а если они сломанные, то это может свидетельствовать о застое по делам и нехватке финансов. Не стоит держать дома поломанные часы – их лучше отремонтировать или выбросить.

Старая обувь:

Поношенная обувь с видимыми дефектами накапливает отрицательную энергетику, которая может препятствовать финансовому потоку. Поэтому старую обувь, которую вы уже не носите, лучше выбросить, чтобы освободить место для новых возможностей и достатка.

Помните, что чистота и порядок в доме – это не только залог уюта, но и ключ к благополучию. Следуя этим простым советам, вы сможете создать благоприятную атмосферу для привлечения изобилия и избавиться от негативных воздействий.

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