Проливають світло на древню работоргівлю: у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років (фото)

Археологи виявили у Франції рідкісну знахідку, яка може свідчити про існування работоргівлі на території кельтської Галлії понад 2300 років тому. Під час розкопок давнього поселення Аллонн у долині Луари дослідники знайшли п'ять пар залізних кайданів, датованих III століттям до нашої ери.

Про це пише LiveScience. Хоча артефакти були знайдені ще у 2019 році під час масштабних дворічних розкопок, результати їхнього дослідження Французький національний інститут профілактичних археологічних досліджень (INRAP) оприлюднив лише 9 липня.

Аллонн був важливим кельтським поселенням із розвинутим ремісничим виробництвом і релігійним комплексом. Під час досліджень археологи виявили численні металеві вироби високої якості, серед яких мечі, наконечники списів, ключі та елементи кінської упряжі.

Найціннішою знахідкою стали п'ять пар залізних кайданів: подвійні кайдани для рук, кайдани для ніг і ще кілька металевих пристроїв для обмеження свободи. Науковці зазначають, що подібні артефакти надзвичайно рідко трапляються в пам'ятках пізнього залізного віку, а їхня наявність може свідчити про те, що поселення було одним із центрів торгівлі рабами.

За словами спеціаліста з кельтських металевих виробів Тьєррі Лежара, поєднання кайданів і великої кількості зброї свідчить про складну соціальну структуру суспільства, де існували як привілейовані групи, так і підлеглі — раби або полонені.

Історики нагадують, що в доримській Галлії в рабство потрапляли військовополонені, боржники та засуджені. Найчастіше їх використовували на сільськогосподарських роботах, а також могли продавати й перепродавати. Водночас через обмежену кількість письмових джерел про рабство цього періоду відомо небагато.

Дослідження знахідок показало, що один із браслетів для зап'ястя мав діаметр лише близько шести сантиметрів. Це може свідчити, що його носила жінка або дитина. Водночас кайдани для щиколоток важили понад кілограм, що значно ускладнювало пересування поневолених людей.

Окрім кайданів, археологи дослідили місцеве святилище, де виявили численні ритуальні підношення. Серед них — прикраси, елементи одягу, кільця та амулети. Багато предметів були навмисно пошкоджені або зігнуті перед жертвопринесенням, що, на думку дослідників, мало сакральне значення.

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Також на території поселення знайшли сотні монет, викарбуваних упродовж більш ніж п'яти століть. Майже третина з них має навмисні надрізи, обрізані краї або сліди ударів зубилом. Як пояснила експертка з античної нумізматики Ізабель Боллар-Рено, таким чином монети втрачали свою платіжну функцію й ставали ритуальними дарами богам.

Науковці вважають, що Аллонн був важливим торговельним центром на перетині кількох давніх шляхів. Нові знахідки допомагають краще зрозуміти життя найменш захищених верств населення кельтської Галлії, про яких історія зберегла дуже мало відомостей.

Подібні відкриття трапляються вкрай рідко. Так, торік під час дослідження давньоєгипетського золотого рудника Гхоцца археологи знайшли дві пари залізних кайданів для ніг віком близько 2200 років. Вони стали одними з найдавніших доказів використання примусової праці військовополонених і засуджених на копальнях епохи Птолемеїв.

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