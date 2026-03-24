Надає нове уявлення про організацію торгівлі майя: на Юкатані знайшли унікальні архітектурні структури (фото)

У центральній частині півострова Юкатан археологи виявили десятки раніше невідомих архітектурних комплексів, які суттєво змінюють уявлення про організацію торгівлі в цивілізації мая. Ці споруди, розташовані у чітких концентричних рядах, були виявлені в центральних і західних низовинах, переважно на території сучасного штату Кампече (Мексика).

Дослідження проводила команда під керівництвом археолога Івана Шпрайца. За словами вчених, ці "вкладені" структури, ймовірно, були спеціально спроектованими торговими майданчиками, а не житловими чи церемоніальними комплексами. Про це повідомляє BBC.

Комплекси складаються з низьких платформ, розташованих кільцями навколо центральної відкритої зони. Між платформами пролягають широкі проходи, що робило простір зручним для активної торгівлі. Археологи припускають, що на платформах розміщувалися тимчасові кіоски та намети з недовговічних матеріалів (дерево, очерет, тканина), де продавали продукти харчування, кераміку, текстиль, інструменти та інші товари.

Завдяки технології LiDAR дослідникам вдалося виявити близько 50 таких комплексів, прихованих під густим шаром джунглів. Багато з них раніше залишалися непоміченими через невелику висоту конструкцій. Вчені вважають, що реальна кількість таких ринкових майданчиків може бути значно більшою.

Ці знахідки добре корелюють із зображеннями на фресках у відомих містах мая, таких як Тікаль і Калакмуль, де зображені сцени торгівлі. Деякі написи навіть згадують торговців за видами товарів, які вони продавали.

Читайте также: У Польщі знайшли залишки середньовічного поселення: чим цікаве (фото)

Важливо, що ринки були не лише економічними, а й соціальними центрами. Багато комплексів розташовані поруч із майданчиками для гри в м’яч, вівтарями та церемоніальними будівлями. Це свідчить про тісний зв’язок торгівлі з релігійними та громадськими ритуалами.

Розташування ринків також не випадкове: вони часто розміщені вздовж головних шляхів, поблизу джерел води або в стратегічних пунктах між різними регіонами. Особливо багато таких об’єктів зафіксовано в центральній частині Кампече — регіоні, який залежав від імпорту багатьох ресурсів.

Ці відкриття підтверджують, що економіка мая була значно складнішою і гнучкішою, ніж вважалося раніше. Поряд із контролем еліти над торгівлею престижними товарами, існувала розвинена мережа відкритих ринків, де звичайні жителі могли обмінюватися необхідними товарами щоденного вжитку.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли найстаріший пістолет.

