Представляет новое представление об организации торговли майя: на Юкатане нашли уникальные архитектурные структуры (фото)

В центральной части полуострова Юкатан археологи обнаружили десятки ранее неизвестных архитектурных комплексов, существенно изменяющих представление об организации торговли в цивилизации мая. Эти постройки, расположенные в четких концентрических рядах, были обнаружены в центральных и западных низменностях, преимущественно на территории современного штата Кампече (Мексика).

Исследование проводила команда под руководством археолога Ивана Шпрайца. По словам ученых, эти "вложенные" структуры, вероятно, были специально спроектированы торговыми площадками, а не жилищными или церемониальными комплексами. Об этом сообщает BBC.

Комплексы состоят из низких платформ, расположенных кольцами вокруг открытой центральной зоны. Между платформами пролегают широкие проходы, что делало простор удобным для активной торговли. Археологи предполагают, что на платформах размещались временные киоски и палатки из недолговечных материалов (дерево, камыш, ткань), где продавали продукты питания, керамику, текстиль, инструменты и другие товары.

Благодаря технологии LiDAR исследователям удалось обнаружить около 50 таких комплексов, скрытых под густым слоем джунглей. Многие из них раньше оставались незамеченными из-за небольшой высоты конструкций. Ученые считают, что реальное количество таких рыночных площадок может быть значительно больше.

Эти находки хорошо коррелируют с изображениями на фресках в известных городах майя, таких как Тикаль и Калакмуль, где изображены сцены торговли. Некоторые надписи даже упоминают торговцев по видам продаваемых ими товаров.

Читайте также: В Польше нашли остатки средневекового поселения: чем интересно (фото)

Важно, что рынки были не только экономическими, но и социальными центрами. Многие комплексы расположены рядом с площадками для игры в мяч, алтарями и церемониальными зданиями. Это свидетельствует о тесной связи с религиозными и общественными ритуалами.

Размещение рынков также не случайно: они часто расположены вдоль главных путей, вблизи источников воды или в стратегических пунктах между разными регионами. Особенно много таких объектов зафиксировано в центральной части Кампече – регионе, который зависел от импорта многих ресурсов.

Эти открытия подтверждают, что экономика мая была значительно сложнее и гибче, чем считалось ранее. Наряду с контролем элиты за торговлей престижными товарами, существовала развитая сеть открытых рынков, где обычные жители могли обмениваться необходимыми товарами ежедневного потребления.

Напомним, в Германии обнаружили старейший пистолет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !