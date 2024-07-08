Схожий на саламандру: у Намібії знайшли рештки гігантського стародавнього звіра з величезними зубами (фото)

40 мільйонів років тому, коли на Землі панував льодовиковий період, у болотах ховався монстр з головою у формі сидіння унітаза. Ця істота, названа Gaiasia jennyae, була значно більшою за людину і мала величезні щелепи, щоб хапати здобич.

Її скам'янілість нещодавно знайшли в Намібії і описали в журналі Nature. Gaiasia jennyae - це стовбуровий чотириногий, тобто вона жила до того, як чотириногі хребетні розділилися на ссавців, рептилій, птахів.

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Гігантська істота, схожа на саламандру. Джерело: C. Marsicano Гігантська істота, схожа на саламандру. Джерело: C. Marsicano

Вона була хижаком засідки, що ховалася біля дна водойм і хапала здобич, коли та підпливала занадто близько. Її череп був широкий і плоский, що дозволяло їй широко розкривати рот і всмоктувати здобич.

Gaiasia jennyae жила в болотах, які залишалися на південних широтах Землі, навіть коли інші частини планети ставали теплішими і посушливішими.

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