Чому величезна територія в Антарктиді не належить жодній з країн: відповідь вас здивує (фото)

Земля Мері Берд в Антарктиді залишається однією з небагатьох територій на планеті, на яку жодна держава офіційно не заявила своїх суверенних прав. Цей величезний регіон перевищує за площею Іран і Монголію, а також майже вп'ятеро більший за Польщу.

Попри це, вже майже сто років він не має офіційного власника. Про це повідомляє WP Tech.

Свою назву територія отримала завдяки американському адміралу Річарду Евеліну Берду, який у 1920–1930-х роках досліджував і картографував значну частину Західної Антарктиди. Хоча згодом уряд США розглядав можливість висунути територіальні претензії на регіон, цього так і не сталося.

Нині експерти розглядають кілька можливих сценаріїв майбутнього Землі Мері Берд. Серед них — збереження статусу міжнародної наукової зони під егідою ООН, можливе послаблення принципів Договору про Антарктику через геополітичне суперництво або посилення боротьби за природні ресурси, якщо зміна клімату зробить їх доступнішими.

Сьогодні Земля Мері Берд є одним із найцінніших майданчиків для дослідження кліматичних процесів. Учені встановили, що під льодовиковим щитом цього регіону геотермальний потік приблизно на 50% потужніший, ніж вважалося раніше.

Це відкриття має велике значення для розуміння швидкості танення антарктичних льодовиків і точнішого прогнозування глобальних кліматичних змін. Додаткову увагу науковців привертає прихована під льодом вулканічна система. У 2024 році міжнародна дослідницька група за участю американських університетів виявила щонайменше 138 зон підвищеної теплової активності, пов'язаних із мантійним плюмом, який простягається приблизно на 1 200 кілометрів углиб Землі.

Науковці припускають, що саме це внутрішнє тепло впливає на стан льодовика Туейтса. За їхніми оцінками, лід тане знизу приблизно на 15 сантиметрів щороку — швидше, ніж передбачали попередні моделі. Хоча Договір про Антарктику, підписаний у 1959 році, забороняє висувати нові територіальні претензії, інтерес до континенту лише зростає.

Китай уже анонсував запуск у 2026 році нової мобільної дослідницької бази, оснащеної підводними безпілотниками. США суттєво збільшили фінансування своїх антарктичних програм, а Європейський Союз реалізує масштабний проєкт Beyond EPICA, який передбачає надглибоке буріння льодовиків.

При цьому основним предметом конкуренції стають не корисні копалини, а наукова інформація. За даними ООН, оприлюдненими у 2025 році, близько 37% сучасних кліматичних моделей базуються саме на дослідженнях Антарктиди. Така ж частка прогнозів щодо підвищення рівня Світового океану залежить від спостережень за льодовиком Туейтса. Економічну цінність цих даних експерти оцінюють більш ніж у 60 млрд доларів щороку.

Проведення досліджень у Землі Мері Берд пов'язане з надзвичайно складними умовами. Узимку температура повітря може опускатися до -80 °C, швидкість вітру сягати 100 км/год, а ізоляція дослідників триває до восьми місяців на рік.

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Саме тому дедалі ширше використовуються автоматизовані наукові станції, які працюють на сонячній та вітровій енергії. Вони безперервно збирають інформацію, передаючи її супутниковими каналами зв'язку в режимі реального часу.

Невизначений правовий статус Землі Мері Берд став підґрунтям і для низки символічних проєктів. У різні роки ентузіасти проголошували тут власні "держави", серед яких Велике герцогство Вестарктика, Королівство Фінісмунд і Льодовикова республіка.

Хоча жодне з цих утворень не має міжнародного визнання чи політичного впливу, вони демонструють, що ця загадкова територія й досі привертає увагу дослідників, політиків і мрійників.

На тлі глобального потепління та посилення міжнародної конкуренції питання майбутнього Землі Мері Берд стає дедалі актуальнішим. Чи залишиться вона міжнародною науковою територією, чи перетвориться на арену геополітичного суперництва — покаже час.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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