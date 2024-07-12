По Землі б'є сильна магнітна буря, але далі буде гірше: як підготуватися

У четвер, 11 липня, на Землі почалася чотирибальна магнітна буря, потужність якої належить до помаранчевого рівня небезпечності. Геомагнітний шторм триває й у п'ятницю, 12 липня.

Окрім цього, за даними сервісу Meteoagent, на вихідних, 13-14 липня, магнітна буря досягне сили у п'ять балів. Шторм попередньо стихне лише у понеділок.

Також читайте: Чи є зв‘язок між магнітними бурями та поганим самопочуттям: лікар дав відповідь

Коли магнітні бурі у липні. Джерело: meteoagent.com Коли магнітні бурі у липні. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть впливати на самопочуття деяких людей. Симптоми можуть варіюватися, але найпоширеніші це:

головний біль;

запаморочення;

слабкість;

зниження працездатності;

безсоння;

дратівливість;

підвищений артеріальний тиск;

болі в суглобах;

погіршення апетиту.

Щоб захиститися від магнітних бур, дотримуйтеся здорового способу життя – правильне харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон. Уникайте стресів, адже вони можуть посилити вплив магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!