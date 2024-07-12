По Земле бьет сильная магнитная буря, но дальше будет хуже: как подготовиться

В четверг, 11 июля, на Земле началась четырехбалльная магнитная буря, мощность которой относится к оранжевому уровню опасности. Геомагнитный шторм продолжается и в пятницу, 12 июля.

Кроме этого, по данным сервиса Meteoagent, в выходные, 13-14 июля, магнитная буря достигнет силы в пять баллов. Шторм предварительно стихнет только в понедельник.

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Когда магнитные бури в июле. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут оказывать влияние на самочувствие некоторых людей. Симптомы могут варьироваться, но наиболее распространены:

головная боль;

головокружение;

слабость;

снижение работоспособности;

бессонница;

раздражительность;

повышенное АД;

боли в суставах;

ухудшение аппетита.

Чтобы защититься от магнитных бурь, соблюдайте здоровый образ жизни – правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон. Избегайте стрессов, ведь они могут усилить влияние магнитных бурь.

Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

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