Стане гірше: оновився прогноз магнітних бур на тиждень

У неділю, 19 травня розпочалася магнітна буря силою у чотири бали. Такі шторми небезпечні для метеочутливих людей.

Вже у понеділок, 20 травня, геомагнітний шторм сягне К-індексу 5 (червоний рівень безпечності). Триватиме ця буря дві доби поспіль, повідомляє Meteoagent.

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За даними сервісу, 24 та 27 травня знову почнуться магнітні бурі силою у чотири бали.

Магнітні бурі: календар

Коли будуть магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Чому магнітні бурі впливають на людину

Вплив магнітних бур на людину – тема, яка досі не до кінця вивчена. Існує багато теорій, які намагаються пояснити цей зв'язок, але жодна з них не є загальноприйнятою.

Однак магнітні бурі можуть призводити до змін у магнітному полі Землі, що, своєю чергою, може впливати на біологічні процеси в організмі людини. Деякі дослідження показують, що люди, які більш чутливі до магнітних полів, можуть відчувати такі симптоми, як головний біль, втома, запаморочення, дратівливість, порушення сну та інші.

Магнітні бурі можуть впливати на вироблення гормонів в організмі людини, таких як мелатонін і кортизол. Мелатонін регулює сон, а кортизол – рівень стресу. Зміни в рівні цих гормонів можуть призводити до погіршення самопочуття.

Деякі дослідження показують, що магнітні бурі можуть послаблювати імунну систему, роблячи людей більш схильними до захворювань. Також магнітні бурі можуть впливати на кровообіг, що може призводити до головного болю, запаморочення та інших симптомів.

Вважається, що відчувати вплив магнітних бур можуть:

Люди похилого віку та діти.

Люди, які мають хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, цукровий діабет або психічні розлади.

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