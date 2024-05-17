Магнітні бурі посиляться вже незабаром: календар небезпечних дат

Початок травня видався доволі небезпечним для метеопатів – метеозалежних людей. Проте й друга половина місяця обіцяє бути активною – магнітні бурі будуть відчутними.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 18 та 19 травня очікується чотирибальний геомагнітний шторм, який повториться 23, 26 та 31 травня.

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Як пережити магнітні бурі: поради та рекомендації

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Ось декілька порад, які допоможуть вам пережити магнітні бурі:

Дотримуйтесь режиму дня та висипайтеся. Під час магнітних бур важливо лягати спати та прокидатися в один і той же час, щоб не порушувати біологічний ритм.

Їжте здорову їжу. Вживайте більше овочів, фруктів, зелені, цільнозернових продуктів та нежирного м'яса.

Обмежте вживання жирної, солоної, копченої та смаженої їжі, а також алкоголю та кави.

Пийте багато води. Вода допомагає виводити з організму токсини та покращує самопочуття.

Займайтеся спортом. Регулярні фізичні навантаження допоможуть вам зміцнити організм та покращити його стійкість до магнітних бур.

Уникайте стресів. Стрес може негативно впливати на самопочуття, тому намагайтеся уникати його або навчитися йому протистояти.

Для метеозалежних людей експерти рекомендують у період штормів приймати контрастний душ або ванни з ефірними оліями. Вживайте заспокійливі трави. Чай з ромашки, м'яти або валеріани допоможе вам заспокоїти нервову систему. Приймайте магнієві препарати. Магній допомагає зменшити головний біль, нервозність та інші симптоми метеозалежності.

Якщо ви відчуваєте себе погано, звертайтеся до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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