Магнитные бури усилятся уже в скором времени: календарь опасных дат

Начало мая оказалось довольно опасным для метеопатов – метеозависимых людей. Однако и вторая половина месяца обещает быть активной – магнитные бури будут ощутимыми.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 18 и 19 мая ожидается четырехбалльный геомагнитный шторм, который повторится 23, 26 и 31 мая.

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Как пережить магнитные бури: советы и рекомендации

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Вот несколько советов, которые помогут вам пережить магнитные бури:

Соблюдайте режим дня и высыпайтесь. Во время магнитных бурь важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы не нарушать биологический ритм.

Ешьте здоровую пищу. Употребляйте больше овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов и нежирного мяса.

Ограничит употребление жирной, соленой, копченой и жареной пищи, а также алкоголя и кофе.

Пейте много воды. Вода помогает выводить из организма токсины и улучшает самочувствие.

Занимайтесь спортом. Регулярные физические нагрузки помогут укрепить организм и улучшить его устойчивость к магнитным бурям.

Избегайте стрессов. Стресс может оказывать негативное влияние на самочувствие, поэтому старайтесь избегать его или научиться ему противостоять.

Для метеозависимых людей эксперты рекомендуют в период штормов принимать контрастный душ или ванны с эфирными маслами. Употребляйте успокаивающие травы. Чай из ромашки, мяты или валерианы поможет вам успокоить нервную систему. Принимайте магниевые препараты. Магний помогает уменьшить головные боли, нервозность и другие симптомы метеозависимости.

Если вы чувствуете себя плохо, обращайтесь к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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