Магнитные бури усилятся уже в скором времени: календарь опасных дат
Начало мая оказалось довольно опасным для метеопатов – метеозависимых людей. Однако и вторая половина месяца обещает быть активной – магнитные бури будут ощутимыми.
Согласно данным сервиса Meteoagent, 18 и 19 мая ожидается четырехбалльный геомагнитный шторм, который повторится 23, 26 и 31 мая.
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Как пережить магнитные бури: советы и рекомендации
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей, особенно метеозависимых.
Вот несколько советов, которые помогут вам пережить магнитные бури:
- Соблюдайте режим дня и высыпайтесь. Во время магнитных бурь важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы не нарушать биологический ритм.
- Ешьте здоровую пищу. Употребляйте больше овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов и нежирного мяса.
- Ограничит употребление жирной, соленой, копченой и жареной пищи, а также алкоголя и кофе.
- Пейте много воды. Вода помогает выводить из организма токсины и улучшает самочувствие.
- Занимайтесь спортом. Регулярные физические нагрузки помогут укрепить организм и улучшить его устойчивость к магнитным бурям.
- Избегайте стрессов. Стресс может оказывать негативное влияние на самочувствие, поэтому старайтесь избегать его или научиться ему противостоять.
Для метеозависимых людей эксперты рекомендуют в период штормов принимать контрастный душ или ванны с эфирными маслами. Употребляйте успокаивающие травы. Чай из ромашки, мяты или валерианы поможет вам успокоить нервную систему. Принимайте магниевые препараты. Магний помогает уменьшить головные боли, нервозность и другие симптомы метеозависимости.
Если вы чувствуете себя плохо, обращайтесь к врачу.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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