Чи будуть сильні магнітні бурі у другій половині травня: прогноз на 15 днів

Сезон надпотужних магнітних бур, який тривав увесь минулий тиждень, схоже добіг кінця. У травні геомагнітних штормів червоного рівня небезпечності вже не прогнозується.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 17 травня можливий чотирибальний геомагнітний шторм, який повториться 23 травня. Наступна магнітна буря силою у 4 бали очікується 26 та 31 травня.

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15 травня буря знизиться 5 балів, проте все ще буде небезпечною для метеозалежних та для людей з хронічними захворюваннями.

Магнітні бурі календар

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних!

Як легше пережити магнітні бурі

Ось кілька порад, які допоможуть вам легше пережити магнітні бурі:

До початку бурі дотримуйтесь режиму дня: лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні.

Дорослим рекомендується спати 7-8 годин на добу.

У цей період вживайте більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та нежирного білка.

Пийте багато води – вона допомагає виводити з організму токсини.

Уникайте вживання алкоголю та кофеїну: ці речовини можуть погіршити ваш сон і самопочуття.

Знизьте фізичні навантаження, більше гуляйте на свіжому повітрі.

У період геомагнітних бур прийміть контрастний душ, зробіть масаж, почитайте книгу або послухайте заспокійливу музику. Вживайте заспокійливі трав'яні чаї: ромашка, м'ята, валеріана.

Уникайте стресових ситуацій: не сваріться з близькими, не дивіться новини та не читайте про негативні події.

Якщо у вас є хронічні захворювання, прийміть ліки, які вам прописав лікар. Пам'ятайте: якщо ви відчуваєте себе дуже погано, зверніться до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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