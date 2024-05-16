Будут ли сильные магнитные бури во второй половине мая: прогноз на 15 дней
Сезон сверхмощных магнитных бурь, который длился всю прошлую неделю, похоже подошел к концу. В мае геомагнитных штормов красный уровень опасности уже не прогнозируется.
Согласно данным сервиса Meteoagent, 17 мая возможен четырехбалльный геомагнитный шторм, который повторится 23 мая. Следующая магнитная буря силой в 4 балла ожидается 26 и 31 мая.
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15 мая буря снизится на 5 баллов, однако все еще будет опасна для метеозависимых и для людей с хроническими заболеваниями.
Магнитный бурый календарь
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых!
Как легче пережить магнитные бури
Вот несколько советов, которые помогут вам легче пережить магнитные бури:
- До начала бури соблюдайте режим дня: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.
- Взрослым рекомендуется спать 7-8 часов в день.
- В этот период употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка.
- Пейте много воды – она помогает выводить из организма токсины.
- Избегайте употребления алкоголя и кофеина: эти вещества могут усугубить ваш сон и самочувствие.
- Снизьте физические нагрузки, больше гуляйте по свежему воздуху.
В период геомагнитных бурь примите контрастный душ, сделайте массаж, почитайте книгу или послушайте успокаивающую музыку. Употребляйте успокаивающие травяные чаи: ромашка, мята, валериана.
Избегайте стрессовых ситуаций: не ссорьтесь с близкими, не смотрите новости и не читайте негативные события.
Если у вас есть хронические заболевания, примите лекарство, которое вам прописал врач. Помните: если вы чувствуете себя очень плохо, обратитесь к врачу.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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