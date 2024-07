Ніколи не вийдуть з моди: топ-6 моделей взуття на літо

Літнє взуття пропонує безліч варіантів у порівнянні з зимовим, що дає змогу поєднувати його з різноманітними образами та залишатися стильною. Існує кілька моделей, які підходять для різної погоди та вважаються вічною класикою.

Попри постійні зміни у світі моди та нові тренди, які з'являються щомісяця, такі види взуття, як кросівки, сандалі та балетки, залишаються популярними з року в рік, зазначає Who What Where UK. Головний трендом літа видання називає легкість.

Босоніжки

Хоча останнім часом кросівки стали надзвичайно популярними, влітку хочеться, щоб ноги дихали, тому босоніжки – ідеальне рішення.

Замшеві сабо

Цей вид взуття рідко зустрічається на полицях магазинів, але серед молоді вони стали хітом у теплу погоду. Сабо нагадують літню версію зимових уггі, але з відкритою п'яткою.

Сандалі з акцентом на великому пальці

Це легке взуття, яке майже не відчувається на нозі завдяки тонкій підошві та мінімальному покриттю. Їх особливістю є стрічка навколо великого пальця, що створює акцент.

Низькі "літні" кросівки

Літо – час легкості, тому якщо не обійтися без кросівок, обирайте низькі та легкі моделі в нейтральних кольорах.

Балетки

Балетки – це спосіб втілити легкість у закритому взутті. Останніми роками вони стали ще популярнішими, і їх носять не лише влітку, а й навесні та восени.

Слайдери

Пляжний стиль цього взуття чудово поєднується з об'ємними сукнями та шортами.

