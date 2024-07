Никогда не выйдут из моды: топ-6 моделей обуви на лето

Летняя обувь предлагает множество вариантов по сравнению с зимней, что позволяет сочетать ее с различными образами и оставаться стильной. Существует несколько моделей, которые подходят для разной погоды и считаются вечной классикой.

Несмотря на постоянные изменения в мире моды и новые тренды, которые появляются ежемесячно, такие виды обуви, как кроссовки, сандалии и балетки, остаются популярными из года в год, отмечает Who What Where UK. Главный трендом лета издание называет легкость.

Босоножки

Хотя в последнее время кроссовки стали чрезвычайно популярными, летом хочется, чтобы ноги дышали, поэтому босоножки – идеальное решение.

Замшевые сабо из замши

Этот вид обуви редко встречается на полках магазинов, но среди молодежи они стали хитом в теплую погоду. Сабо напоминают летнюю версию зимних угги, но с открытой пяткой.

Сандалии с акцентом на большом пальце

Это легкая обувь, которая почти не ощущается на ноге благодаря тонкой подошве и минимальному покрытию. Их особенностью является лента вокруг большого пальца, создающая акцент.

Низкие "летние" кроссовки

Лето – время легкости, поэтому если не обойтись без кроссовок, выбирайте низкие и легкие модели в нейтральных цветах.

Балетки

Балетки – это способ воплотить легкость в закрытой обуви. В последние годы они стали еще популярнее, и их носят не только летом, но и весной и осенью.

Слайдеры

Пляжный стиль этой обуви прекрасно сочетается с объемными платьями и шортами.

