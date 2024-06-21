У жодному разі не прикрашайте оселю гілками цих дерев на Трійцю: народні прикмети

На Трійцю заведено прикрашати храми та будинки гілками дерев, травою та квітами. Зелень символізує майбутнє благополуччя, процвітання, багатство, щастя, оновлення та благодать.

Проте існують три дерева, гілками яких, згідно з народними прикметами, не можна прикрашати оселю. Що це за дерева, розповідає команда UAportal.

Осика

Прикрашати оселю осиковими гілками вважається небажаним через біблійну легенду, яка говорить, що Юда повісився саме на осиковому дереві. Відтоді її листя постійно тремтить, ніби в страху від проклятої ваги. Крім того, за переказами, з осики було зроблено хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Читайте також: Які речі ніколи не можна позичати

З осикою пов’язано багато негативних повір'їв.

Їй приписують погану енергетику, що може спричиняти сварки та конфлікти в родині. Її також асоціюють із нечистою силою. На таке світле свято, як Трійця, осика вважається особливо небажаною рослиною в домі.

Верба

На Зелені свята вербу також не рекомендується використовувати для прикрас оселі. Хоча це дерево зазвичай символізує світло і чистоту, на Трійцю його не слід святити та приносити додому.

Причина полягає в тому, що до цього дня не можна ламати гілки верби, оскільки вона вже поділилася своїми благами та благодаттю на Вербну неділю.

Хвойні дерева

На Зелені свята не рекомендується прикрашати оселю також і хвойними гілками. За народними віруваннями, напередодні Трійці межа між нашим світом та потойбіччям стає тоншою.

У гілках ялин, сосен, модрин та інших хвойних дерев можуть перебувати душі предків, і приносити таких "гостей" до свого дому вважається вкрай небажаним.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, коли святкують Трійцю за новим календарем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!