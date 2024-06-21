Ни в коем случае не украшайте дом ветками этих деревьев на Троицу: народные приметы

На Троицу принято украшать храмы и дома ветвями деревьев, травой и цветами. Зелень символизирует будущее благополучие, процветание, богатство, счастье, обновление и благодать.

Однако существуют три дерева, ветвями которых, согласно народным приметам, нельзя украшать дом. Что это за деревья, рассказывает команда UAportal.

Осина

Украшать дом осиновыми ветвями считается нежелательным из-за библейской легенды, которая гласит, что Иуда повесился именно на осиновом дереве. С тех пор ее листья постоянно дрожат, будто в страхе от проклятого веса. Кроме того, по преданию, из осины был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа.

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С осиной связано много негативных поверий.

Ей приписывают плохую энергетику, что может вызвать ссоры и конфликты в семье. Ее также ассоциируют с нечистой силой. На такой светлый праздник, как Троица, осина считается особенно нежелательным растением в доме.

Верба

На Зеленые праздники вербу также не рекомендуется использовать для украшения дома. Хотя это дерево обычно символизирует свет и чистоту, на Троицу его не следует святить и приносить домой.

Причина заключается в том, что до этого дня нельзя ломать ветви вербы, поскольку она уже поделилась своими благами и благодатью на Вербное воскресенье.

Хвойные деревья

На Зеленые праздники не рекомендуется украшать дом также и хвойными ветвями. По народным верованиям, накануне Троицы граница между нашим миром и потусторонним миром становится тоньше.

В ветвях елей, сосен, лиственниц и других хвойных деревьев могут находиться души предков, и приносить таких "гостей" в свой дом считается крайне нежелательным.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, когда празднуют Троицу по новому календарю.

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