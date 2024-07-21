Не всі жири шкідливі для організму: харчування та міфи

Існує кілька поширених міфів про правильне харчування, що призводять до хибних уявлень. UAportal підготував розбір цих поширених стереотипів і істини, що стоїть за ними.

Вуглеводи завжди шкідливі

Цей стереотип може призвести до того, що люди будуть уникати здорових джерел вуглеводів, таких як незбиране зерно. Однак цей міф спростовується експертами, які наголошують на важливості споживання складних вуглеводів. Вони забезпечують тривалий запас енергії та необхідних поживних речовин.

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Усі жири шкідливі

Насправді існують відмінності між типами жирів і деякі з них мають вирішальне значення для підтримки здоров'я. У той час як трансжири та надмірне споживання насичених жирних сполук слід звести до мінімуму, корисні джерела жирних компонентів, таких як авокадо, горіхи та оливкова олія, сприяють здоров'ю серця та загальному благополуччю організму.

Пропуск прийомів їжі

Існує поширений міф, що відсутність їжі, особливо сніданку, може призвести до схуднення. Однак насправді це уявлення може вплинути на метаболізм і загальний стан здоров'я. Відмова від їжі може призвести до переїдання і порушити природний ритм роботи організму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з організмом, якщо пити лише каву без кофеїну.

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