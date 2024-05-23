Не портите свой напиток: названа основная ошибка при заваривании кофе

Для многих людей кофе – это не просто напиток, а ритуал, который бодрит утром и дарит заряд энергии в течение дня. Однако кофе, заваренный дома, не всегда радует вкусовые рецепторы. В чем же кроется главная ошибка приготовления этого ароматного напитка?

Многие считают, что чем горячее вода, тем лучше получится кофе. Это миф, который ведет к горькому и терпкому напитку, отмечает команда UAportal.

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Дело в том, что кипяток разрушает эфирные масла кофейных зерен, ответственные за насыщенный вкус и аромат. Вместо желаемого наслаждения вы получаете неприятный привкус.

Оптимальной температурой для заваривания кофе считается 95 градусов. В таком случае напиток будет достаточно крепким и насыщенным, но не горьким.

Если же вы предпочитаете более деликатный вкус, можно немного снизить температуру до 90-92 градусов. Это подчеркнет тонкие фруктовые или цветочные нотки кофе.

Помните, что вода, только что снятая с огня, слишком горячая. Ее лучше немного остудить в течение 50 секунд для оптимизации температуры.

Еще один лайфхак: накройте чашку с кофе тарелкой. Это поможет напитку раскрыть свой аромат и придаст более насыщенный вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если пить только кофе без кофеина.

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