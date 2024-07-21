Не все жиры вредны для организма: питание и мифы

Существует несколько распространенных мифов о правильном питании, приводящих к ложным представлениям. UAportal подготовил разбор этих распространенных стереотипов и стоящей за ними истины.

Углеводы всегда вредны

Этот стереотип может привести к тому, что люди будут избегать здоровых источников углеводов, таких как цельное зерно. Однако этот миф опровергается экспертами, отмечающими важность потребления сложных углеводов. Они обеспечивают продолжительный запас энергии и необходимых питательных веществ.

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Все жиры вредны

На самом деле существуют отличия между типами жиров, и некоторые из них имеют решающее значение для поддержания здоровья. В то время как трансжиры и чрезмерное потребление насыщенных жирных соединений следует свести к минимуму, полезные источники жирных компонентов, таких как авокадо, орехи и оливковое масло, способствуют здоровью сердца и общему благополучию организма.

Пропуск приемов пищи

Существует распространенный миф, что отсутствие еды, особенно завтрака, может привести к похудению. Однако на самом деле это представление может оказать губительное влияние на метаболизм и общее состояние здоровья. Отказ от приема пищи может привести к перееданию и нарушить естественный ритм работы организма.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если пить только кофе без кофеина.

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