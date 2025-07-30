Не лише мʼясо: вченим вдалось дізнатись, з чого складався раціон неандертальців

Довгий час вважалося, що неандертальці були переконаними м’ясоїдами. Хімічний аналіз їхніх кісток свідчив про раціон, подібний до хижаків на вершині харчового ланцюга — таких як леви чи гієни. Водночас дослідники давно знали, що неандертальці, як і інші представники гомінінів — зокрема й сучасна людина, — за своєю природою всеїдні, а отже, харчувалися не лише м’ясом, а й значною кількістю рослин.

Про це пише The Independent. Незважаючи на здатність людського організму певний час виживати на м’ясній дієті, її тривале дотримання без достатнього споживання інших поживних речовин може мати серйозні наслідки. Один із таких — білкове отруєння, відоме як "кроляче голодування", що в деяких випадках може бути смертельним.

Отже, звідки ж взялися ті незвично високі показники азоту в кістках неандертальців, які раніше інтерпретували як свідчення майже винятково м’ясного раціону? Нове дослідження антропологині Мелані Біслі висунуло несподівану, але переконливу гіпотезу: можливо, джерелом азоту-15 у раціоні неандертальців були личинки мух.

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Ці істоти є не лише надзвичайно поживними, зокрема багатими на жири, а й легко доступними — особливо після полювання. Личинки з’являються на тушах майже миттєво, ймовірно, були для неандертальців додатковим харчовим ресурсом, який не вимагав особливих зусиль для збору.

Щоб перевірити цю гіпотезу, Біслі проаналізувала дані, спочатку зібрані в рамках судово-антропологічного дослідження, пов’язаного з аналізом ізотопів азоту під час розкладання тканин. Вона провела експеримент у Центрі судової антропології Університету Теннессі, де порівнювала ізотопні показники в м’язовій тканині тіла та личинках, що її споживали.

Виявилося, що рівень δ¹⁵N у м’язах під час розкладання зростає незначно — максимум до 7,7 проміле. Водночас у личинках, які харчуються цією тканиною, значення можуть сягати 43,2 проміле. Для порівняння: у давніх травоїдних плейстоцену цей показник рідко перевищував 11 проміле.

Ці результати дозволяють припустити, що високе насичення азотом-15 у кістках неандертальців могло бути спричинене саме вживанням личинок, які розвивалися на м’ясі, що піддавалось розкладанню. Такий ресурс був доступний протягом усього року — зокрема у вигляді висушеної, замороженої чи закопаної їжі — і цілком міг стати частиною раціону прадавніх людей.

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