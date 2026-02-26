На території Вʼєтнаму виявили рідкісні позолочені артефакти (фото)

У центральній частині В’єтнаму археологи розкопали рідкісну колекцію позолочених артефактів, яка стала однією з найвизначніших знахідок за останні роки в імператорському комплексі династії Хо. Відкриття пролило нове світло на розкіш і технічну майстерність королівського двору XIV–XV століть.

Знахідка зроблена в цитаделі Хо — об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зведеному в 1397 році. Артефакти виявили за парою безголових кам’яних драконів, які колись прикрашали центр комплексу, пише Heritage Daily.

Серед найцінніших предметів — десятки теракотових декоративних елементів у формі листя бодхі, вкритих золотою глазур’ю та прикрашених рельєфними зображеннями драконів. Такі елементи використовувалися як оздоблення стін, стель і колон у найважливіших королівських будівлях. Дизайн поєднує буддійську символіку листя бодхі (знак просвітлення) з імператорською символікою драконів — традиційним втіленням влади у в’єтнамській культурі.

Нгуєн Ба Лінь, директор ради з управління пам’яткою, назвав відкриття надзвичайно важливим. Розподіл позолочених фрагментів дозволив точно визначити місце розташування головного залу стародавньої цитаделі Тай До — центральної споруди комплексу.

Цитадель Хо зводилася з масивних блоків вапняку й включала внутрішню цитадель, потужні зовнішні оборонні стіни та жертовний вівтар Нам Гяо. Комплекс займав 155,5 гектара й був оточений буферною зоною понад 5078 гектарів. Він розташовувався між річками Ма та Буой у сучасній комуні Тай До.

З 1398 по 1407 рік цитадель слугувала столицею В’єтнаму за династії Хо. Навіть після втрати столичного статусу комплекс залишався ключовим політичним, економічним і культурним центром північно-центрального В’єтнаму аж до XVIII століття.

Збереження позолочених артефактів демонструє винятковий рівень майстерності того часу. Позолота наносилася на теракоту за допомогою складних технік випалу та поверхневої обробки. Це свідчить, що над королівськими будівлями працювали висококваліфіковані спеціалізовані майстри, а не звичайні ремісники.

Знахідка має велике значення не лише для В’єтнаму, а й для вивчення доіспанської історії Південно-Східної Азії загалом. Вона підтверджує, що вже в XIV столітті місцеві суспільства досягли високого рівня в металургії, кераміці та декоративно-прикладному мистецтві. Позолочена теракота була символом розкоші та влади, а її використання в палацових спорудах підкреслювало статус правителів.

