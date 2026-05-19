На території Франції виявили неушкоджене затонуле судно епохи Відродження (фото)

Біля узбережжя Франції археологи дослідили рідкісне затонуле торгове судно XVI століття, яке пролежало на глибині понад 2500 метрів більш як п’ять століть. Завдяки екстремальним умовам морського дна корабель зберігся майже недоторканим і уникнув як розграбування, так і суттєвого руйнування.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Знахідку, яку назвали "Камарат 4", випадково зафіксували ще у березні 2025 року під час операції ВМС Франції поблизу Раматюеля неподалік Сен-Тропе. Уже у квітні 2026-го до місця аварії відправили дистанційно керований глибоководний апарат для детального обстеження.

За три дні роботи підводний робот зробив близько 67 тисяч знімків та підняв на поверхню кілька артефактів — зокрема три керамічні глечики й тарілку. Один із глечиків наразі досліджують у лабораторії в Марселі: його бірюзово-шафранові геометричні візерунки вперше побачили світ після століть перебування під водою.

Що відомо про корабель

За оцінками дослідників, довжина судна становила близько 30 метрів, ширина — приблизно 7 метрів. Імовірно, це було італійське торгове судно, яке прямувало з Лігурії до французького узбережжя.

На місці уламків виявили шість гармат — типове озброєння торгових кораблів тієї епохи, які перевозили цінні вантажі та потребували захисту від піратів.

Окрім гармат, на морському дні знайшли якорі, котли та велику кількість кераміки. Сотні глазурованих глечиків і тарілок частково залишаються на поверхні дна або приховані у мулі.

Фахівці припускають, що посуд виготовляли у майстернях Генуї або Савони. Серед орнаментів — христограма "IHS", а також рослинні, рибні та геометричні мотиви.

Чому ця знахідка важлива

Археологи називають вантаж судна цінним джерелом для вивчення морської торгівлі епохи Відродження. Через брак письмових документів такі артефакти дозволяють відтворити торговельні маршрути, особливості виробництва та економіку середземноморських портів.

Через глибину понад 2500 метрів працювати тут можуть лише спеціалізовані підводні апарати — людські занурення технічно неможливі. Усі дослідження виконували роботи, розраховані на занурення до 4000 метрів.

Підйом артефактів здійснювали з особливою обережністю: навіть незначні коливання або підняття осаду могли пошкодити крихкі предмети. Частина кераміки може руйнуватися під час підйому через різку зміну тиску.

Сучасне сміття поруч із історією

Поруч із уламками корабля дослідники також зафіксували сучасні відходи — пластикові пляшки, рибальські сітки, банки та пакування. Науковці відзначають, що контраст між унікальною археологічною знахідкою та забрудненням океану став показовим нагадуванням про стан морського середовища.

Точні координати судна не розголошуються. Археологи планують продовжити дослідження, створити детальну цифрову модель місця аварії та, ймовірно, підняти нові артефакти.

