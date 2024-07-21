Які суперпродукти слід включити у щоденне харчування

Є продукти харчування, які можуть сприяти збереженню молодості та зміцненню здоров'я загалом. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть отримати максимальну користь від використання суперпродуктів.

Авокадо

Авокадо містить багато мононенасичених жирів, які корисні для серця та шкіри, що робить його одним із антивікових продуктів. Його слід включати до раціону раз на тиждень. Швидкий спосіб дозрівання авокадо – покласти його у паперовий пакет разом із бананом чи яблуком, що прискорить процес до 2-3 днів.

Щоб розрізані авокадо не потемніли, корисно збризкати відкриті ділянки лимонним соком або загорнути в поліетиленову плівку. Використовуючи пюре з стиглих авокадо як замінник вершкового масла або рослинної олії в рецептах приготування їжі, можна насолоджуватися здоровішою стравою без шкоди для смаку або текстури.

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Чорниця

Чорниця відома тим, що багата на антиоксиданти і вітамін С. Тому ці ягоди і підтримують загальний стан здоров'я і зберігають молодий вигляд.

Креативні способи включити більше чорниці у свій раціон включають додавання її в ранкові смузі, посипання нею вівсянки або використання як начинка для йогурту або млинців. Для більшої вишуканості ягоди можна перетворити на пюре і використовувати як солодку та пікантну приправу до всіляких ласощів.

Енергія бобів

Усі бобові є чудовим джерелом рослинного білка та амінокислот, що сприяють збереженню молодості та життєвої енергії. Щоб легко витягнути боби зі стручків, їх можна просто видавити, злегка приправивши та приготувавши на пару. Крім того, стручки бобів можна додавати в салати, смажену картоплю або вживати як поживну закуску, відваривши в підсоленій воді протягом 5 хвилин.

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