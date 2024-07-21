Какие суперпродукты следует включить в ежедневное питание

Есть продукты питания, которые могут способствовать сохранению молодости и укреплению здоровья в целом. UAportal подготовил полезные советы, которые помогут извлечь максимальную пользу от использования суперпродуктов.

Авокадо

Авокадо содержит много мононенасыщенных жиров, которые полезны для сердца и кожи, что делает его одним из антивозрастных продуктов. Его следует включать в рацион раз в неделю. Быстрый способ созревания авокадо – положить его в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком, что ускорит процесс до 2-3 дней.

Чтобы разрезанные авокадо не потемнели, полезно сбрызнуть открытые участки лимонным соком или плотно завернуть в полиэтиленовую пленку. Используя пюре из спелых авокадо в качестве заменителя сливочного масла или растительного масла в рецептах приготовления пищи, можно наслаждаться более здоровым блюдом без ущерба для вкуса или текстуры.

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Черника

Черника известна тем, что богата антиоксидантами и витамином С. Поэтому эти ягоды и поддерживают общее состояние здоровья и сохраняют молодой вид.

Креативные способы включить больше черники в свой рацион включают добавление ее в утренние смузи, посыпание ею овсянки или использование в качестве начинки для йогурта или блинов. Для большей изысканности ягоды можно превратить в пюре и использовать как сладкую и пикантную приправу к всевозможным лакомствам.

Энергия бобов

Все бобовые являются отличным источником растительного белка и аминокислот, способствующих сохранению молодости и жизненной энергии. Чтобы легко вытащить бобы из стручков, их можно просто выдавить, слегка приправив и приготовив на пару. Кроме того, стручки бобов можно добавлять в салаты, жареный картофель или употреблять как питательную закуску, отварив их в подсоленной воде в течение 5 минут.

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