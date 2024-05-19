Чи дійсно потрібно мити м'ясо та яйця перед приготуванням: відповідь експертів

Широко відомо, що для забезпечення безпеки харчування, певні продукти, включаючи фрукти та овочі, потрібно мити перед тим, як їх вживати. Проте, не всім відомо чи дійсно потрібно промивати м’ясо та яйця перед їхнім приготуванням.

Свою думку про це висловили інфекціоністи, пише Ukr.Media.

Чи потрібно мити м’ясо перед використанням

Хоча дехто вважає за потрібне промивати м’ясо, щоб очистити його від мікробів, експерти стверджують, що повністю видалити бактерії водою не вдасться. Замість цього, вони радять зосередитися на правильній термічній обробці, особливо коли йдеться про свинину чи курятину.

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Важливо пам’ятати, що під час промивання м’яса, мікроби можуть розповсюджуватися на кухонне приладдя та інші поверхні, що збільшує ризик перехресного зараження. Однак, можна замочити м’ясо у воді на 15-20 хвилин перед приготуванням, щоб змити поверхневі забруднення. Крім того, при варінні супів, краще злити перший бульйон і залити м’ясо свіжою водою для додаткового очищення.

Чи необхідно мити яйця перед приготуванням

Рекомендується мити яйця безпосередньо перед їх використанням, використовуючи теплу воду та мило. Слід зауважити, що миття яєць заздалегідь може призвести до утворення мікротріщин на їхній поверхні, що створює умови для проникнення бактерій всередину.

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