Як дізнатись, чи буде чоловік хорошим у стосунках: нумерологи дали підказку

Чи хотіли б ви зазирнути у глибину душі свого партнера? Нумерологія пропонує цікавий інструмент для розуміння характеру людини. Використовуючи дату народження, ми можемо розрахувати так зване "число душі",яке відображає основні риси особистості. Про це пише ТСН.

Як розрахувати число душі?

Для чоловіків молодших за 35 років, достатньо скласти числа дня народження. Наприклад, для людини, яка народилася 25 березня, число душі буде 7 (2+5). Якщо ж чоловік старший за 35, складаємо всі цифри дати народження до отримання однозначного числа.

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Що означають числа?

Число 1 (Сонце): Лідери за природою. Вони амбітні, впевнені в собі і прагнуть досягти успіху.

Лідери за природою. Вони амбітні, впевнені в собі і прагнуть досягти успіху. Число 2 (Місяць): Романтики та мрійники. Вони емоційні, чутливі та потребують підтримки.

Романтики та мрійники. Вони емоційні, чутливі та потребують підтримки. Число 3 (Юпітер): Оптимісти та ентузіасти. Вони люблять життя і вміють знаходити позитив у всьому.

Оптимісти та ентузіасти. Вони люблять життя і вміють знаходити позитив у всьому. Число 4 (Раху): Стабільні та надійні. Вони цінують традиції і порядок.

Стабільні та надійні. Вони цінують традиції і порядок. Число 5 (Меркурій): Допитливі та активні. Їм подобається все нове і незвичайне.

Допитливі та активні. Їм подобається все нове і незвичайне. Число 6 (Венера): Гармонійні та миролюбні. Вони цінують красу і затишок.

Гармонійні та миролюбні. Вони цінують красу і затишок. Число 7 (Кету): Філософи та інтроверти. Вони шукають глибинний сенс життя.

Філософи та інтроверти. Вони шукають глибинний сенс життя. Число 8 (Сатурн): Амбітні та працьовиті. Вони досягають успіху завдяки своїй наполегливості.

Амбітні та працьовиті. Вони досягають успіху завдяки своїй наполегливості. Число 9 (Марс): Енергійні та рішучі. Вони готові боротися за свої цілі.

Розуміння характеру партнера за допомогою нумерології може допомогти вам побудувати більш міцні та гармонійні стосунки. Ви дізнаєтесь, що його мотивує, які в нього цінності, і як він сприймає світ. Однак, не забувайте, що найкращий спосіб пізнати людину – це спілкування і спільне проведення часу."

Нагадаємо, раніше психолог назвав найпоширеніші помилки, які руйнують щастя.

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