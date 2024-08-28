Чому чоловіки вдаються до зради: психологи назвали основні причини

На жаль, зрада може торкнутися будь-кого і ніхто від цього не застрахований. Іноді навіть найвідданіші партнери несподівано попадаються на зраді.

"Чому чоловіки зраджують?" – це питання турбує багатьох жінок. Причин для таких вчинків є чимало. За словами психологині Анастасії Михайленко, чоловіки зраджують, коли їхні стосунки з дружиною, партнеркою або коханою втрачають для них значення. Іншою важливою причиною є те, що деякі чоловіки вважають зраду абсолютно прийнятною поведінкою. Про це пише ТСН.

Сімейні психологи називають ряд ключових причин, через які чоловіки зраджують:

Проблеми у відносинах , непорозуміння та конфлікти, що в результаті призводять до адюльтеру.

, непорозуміння та конфлікти, що в результаті призводять до адюльтеру. Невзаємні почуття . Іноді трапляється, що чоловік любить жінку більше, ніж вона його, або вона взагалі не відчуває до нього кохання. Згодом чоловік починає відчувати себе непотрібним. Рано чи пізно він може шукати підтвердження своєї цінності на стороні.

. Іноді трапляється, що чоловік любить жінку більше, ніж вона його, або вона взагалі не відчуває до нього кохання. Згодом чоловік починає відчувати себе непотрібним. Рано чи пізно він може шукати підтвердження своєї цінності на стороні. Психологи зазначають, що іноді, навіть за умови гарних стосунків і взаєморозуміння в парі, чоловік може піти на зраду. Часто причиною є банальна нудьга – чоловіку не вистачає яскравих емоцій. До цього можна віднести й тягу до авантюр – деяким чоловікам потрібне різноманіття та адреналін.

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Брак уваги . Серед жінок, яким зраджують, часто зустрічаються ті, що занадто захоплені роботою або турботою про дітей. З часом чоловік починає відчувати себе непотрібним і непоміченим.

. Серед жінок, яким зраджують, часто зустрічаються ті, що занадто захоплені роботою або турботою про дітей. З часом чоловік починає відчувати себе непотрібним і непоміченим. Приклад у сім’ї. Чоловіки, схильні до постійних зрад, часто мали аналогічний досвід у дитинстві. Якщо один з батьків зраджував або в сім’ї постійно відбувалися конфлікти, це може ускладнити побудову здорових стосунків у дорослому віці.

Значна частина чоловіків, близько 21% опитаних, зізналися, що зрадили задля самоствердження або перевірки власних можливостей .

або . Помста жінці . Іноді чоловік може помститися навіть за відсутність зради, якщо жінка отримує увагу від інших чоловіків і ігнорує його почуття.

. Іноді чоловік може помститися навіть за відсутність зради, якщо жінка отримує увагу від інших чоловіків і ігнорує його почуття. Причина для розриву стосунків. Зрада може бути навмисним кроком до розриву відносин або розлучення, коли людина не знаходить іншого способу завершити взаємини.

Часто чоловіки можуть піти на зраду під впливом алкоголю на вечірці або корпоративі, піддавшись спокусі і на ранок виправдовуватися тим, що "не я винен, вона сама".

на вечірці або корпоративі, піддавшись спокусі і на ранок виправдовуватися тим, що "не я винен, вона сама". Також до зради може призвести тривала відсутність партнерки через відрядження або стосунки на відстані, коли на передній план виходить фізіологія.

Психологи вважають, що найважливіше – зрозуміти, що зрада є проявом і наслідком того, що у стосунках або в родині потрібно щось змінювати.

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