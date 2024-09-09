Как узнать, будет ли мужчина хорошим в отношениях: нумерологи подсказали

Хотите ли вы заглянуть в глубину души своего партнера? Нумерология дает интересный инструмент для понимания характера человека. Используя дату рождения, мы можем рассчитать так называемое "число души", отражающее основные черты личности. Об этом пишет ТСН.

Как рассчитать число души?

Для мужчин младше 35 лет, достаточно составить числа дня рождения. Например, для человека, родившегося 25 марта, число души будет 7 (2+5). Если же мужчина старше 35, составляем все цифры даты рождения до получения однозначного числа.

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Что означают числа?

Число 1 (Солнце): Лидеры по природе. Они амбициозны, уверены в себе и стремятся добиться успеха.

Число 2 (Луна): Романтики и мечтатели. Они эмоциональны, чувствительны и нуждаются в поддержке.

Романтики и мечтатели. Они эмоциональны, чувствительны и нуждаются в поддержке. Число 3 (Юпитер): Оптимисты и энтузиасты. Они любят жизнь и умеют находить позитив во всем.

Оптимисты и энтузиасты. Они любят жизнь и умеют находить позитив во всем. Число 4 (Счета): Стабильные и надежные. Они ценят традиции и порядок.

Стабильные и надежные. Они ценят традиции и порядок. Число 5 (Меркурий): Любознательные и активные. Им нравится все новое и необычное.

Любознательные и активные. Им нравится все новое и необычное. Число 6 (Венера): Гармоничны и миролюбивы. Они ценят красоту и уют.

Число 7 (Кету): Философы и интроверты. Они ищут глубинный смысл жизни.

Философы и интроверты. Они ищут глубинный смысл жизни. Число 8 (Сатурн): Амбициозные и трудолюбивые. Они преуспевают благодаря своей настойчивости.

Амбициозные и трудолюбивые. Они преуспевают благодаря своей настойчивости. Число 9 (Марс): Энергичные и решительные. Они готовы сражаться за свои цели.

Понимание характера партнера с помощью нумерологии может помочь вам построить более крепкие и гармоничные отношения. Вы узнаете, что его мотивирует, какие у него ценности и как он воспринимает мир. Однако, не забывайте, что лучший способ познать человека – это общение и совместное времяпрепровождение."

Напомним, ранее психолог назвал самые распространенные ошибки, разрушающие счастье.

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