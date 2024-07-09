Як сказати 'вовремя' українською мовою: кращі варіанти

Той, хто завжди дотримується графіку та термінів та все встигає у житті. Чи можете ви назвати українською головну здібність такої людини?

Якщо ви раніше спілкувалися російською, вам може спасти на думку слово "вовремя". Однак це слово має кілька варіантів українського перекладу. Команда UAportal спільно з OBOZ.UA розповідає про них детальніше.

Отже, прямим перекладом буде прислівник "вчасно". Цей термін широко використовується для опису виконання дій у відповідності до запланованого терміну, без будь-яких запізнень.

Почав я писати – віршем і прозою – дуже вчасно, ще в нижній гімназії (І. Франко);

Біля дверей завжди хтось чергував і вчасно подавав сигнал перестороги (І. Багряний);

Вогнище пригасає, за ним уже не стежать так пильно, як напочатку, забуваючи і лінуючись вчасно підкидати сухе галуззя (В. Козаченко).

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Крім того, важливо знати правильний переклад конструкції "как раз вовремя". Багато недосвідчених мовців калькують її, використовуючи вираз "як раз вчасно", що є неправильним з точки зору української мови. У цих випадках вірно буде сказати "саме вчасно".

Довідкова література наводить такі синоніми для цього слова:

своєчасно;

впору / упору;

якраз;

саме враз;

саме вчас;

на часі;

до речі.

Розгляньмо їх вживання на прикладах:

Посій упору, будеш мати зерна гору (прислів'я);

А впору сказане добре слово перед боєм — це той самий дощ, що.. багатим життям напуває ниву (М. Стельмах);

Я відчував, що позбавляюсь сил.. Допомога Михайлова якраз була на часі (О. Досвітній);

Дівування (Марії) прийшло ні зарано, ні запізно. Саме вчас (І. Вільде).

Нагадаємо, раніше ми писали про українські слова, які помилково вважають суржиком.

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