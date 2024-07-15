Як правильно називати копчик українською: красивий відповідник, який варто додати у свій лексикон

Слово "копчик" є калькою з російської мови і не має відповідника в українській. Використання таких кальок сприяє змішуванню української та російської мов, що може призводити до зростання суржика – явища, коли в мовленні використовуються елементи різних мов без чіткого розмежування між ними.

Авторка і ведуча програми "Правильно українською", Ольга Багній, підкреслила, що замість кальки "копчик" варто використовувати слово "куприк".

"Копчиком ми називаємо кістку, розташовану в нижній частині хребта. Але це помилка, адже в українській мові немає слова "копчик". Натомість є слово "куприк" — це і є кістка в нижній частині хребта. Запам'ятайте: не копчик, а куприк", – прокоментувала Багній.

Куприк – це кістка, яка є останньою частиною хребта, розташована біля сідниць. Часто її помилково називають копчиком, але, як ми з'ясували, в українській мові цього слова немає. Куприк є важливою частиною нашого тіла, яка допомагає підтримувати стабільність при сидінні та рухах.

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