У Єгипті виявили унікальні індійські надписи 1-3 століття (фото)

У Єгипті археологи зафіксували групу давніх індійських написів, що стали новим свідченням активних контактів між Південною Індією, іншими регіонами субконтиненту та римським світом. Тексти, датовані I–III століттями н. е., виявили в Долина царів.

Написи дослідили Шарлотта Шмід із Французька школа азіатських досліджень та Інго Штраух із Лозаннський університет. Загалом учені задокументували близько 30 текстів, виконаних тамільською брахмі, пракритом і санскритом. Про відкриття пише The Hindu.

Написи виявили у шести гробницях некрополя Теб — великого поховального комплексу на західному березі Нілу, навпроти сучасного Луксор. Дослідження стало продовженням роботи французького вченого Жюль Байє, який ще у 1926 році каталогізував понад дві тисячі грецьких написів у цій місцевості. Нові дані свідчать, що поряд із грецькими текстами свої імена на стінах гробниць залишали й відвідувачі з Індійського субконтиненту. Більшість із них, імовірно, походили з південної частини Індії, хоча трапляються імена з північно-західних та західних регіонів.

Особливу увагу дослідників привернуло ім’я Cikai Koṟraṉ, яке повторюється вісім разів у п’яти різних гробницях. Написи розміщені як біля входів, так і високо на внутрішніх стінах — один із них приблизно на чотириметровій висоті. На думку Штрауха, таке розташування свідчить про навмисне прагнення зробити ім’я помітним серед інших графіті.

Шмід пояснила, що перша частина імені може бути пов’язана із санскритським словом śikhā ("пучок" або "корона"), тоді як друга — koṟṟaṉ — має виразні тамільські корені та асоціюється з поняттями перемоги й воїнської доблесті. Цей корінь простежується і в імені богині війни Чера Koṟṟavai, а також у слові koṟṟavaṉ, що означає "король".

Ім’я koṟṟaṉ раніше знаходили й в інших частинах Єгипту. Зокрема, форма Koṟṟapumāṉ була зафіксована на уламку кераміки, знайденому 1995 року в Береніке — важливому порту на Червоному морі, який був ключовим центром індо-римської торгівлі.

Подібні імена трапляються і в ранній тамільській літературі періоду Сангам, зокрема у збірці Пурананоору, де згадується правитель Чери Піттанкарран. Написи з Пугалура — давньої столиці держави Чера — датовані II–III століттями н. е. і мають лінгвістичні паралелі з єгипетськими знахідками. Це дозволяє пов’язати тексти з конкретними історичними регіонами стародавнього Тамілагаму.

Серед інших написів у гробницях виявлено фразу "Kopāṉ varata kantan" ("Копан прийшов і побачив"). Ім’я Копа раніше фіксували в Таміл Наду. Також у Долині царів знайдено імена Катан і Кіран.

За словами Штрауха, перше знайомство з цими текстами стало несподіванкою: раніше ніхто не ідентифікував у гробницях індійських написів, попри багаторічні дослідження. Учений навіть засумнівався у власному прочитанні та звернувся за підтвердженням до колеги.

На думку К. Раджана, радника Державного департаменту археології штату Таміл Наду, ці знахідки доповнюють докази активних торговельних зв’язків між узбережжям Малабару та Римською імперією.

Раніше дослідження індо-римської взаємодії в Єгипті зосереджувалися переважно на прибережних містах Червоного моря. Нові матеріали демонструють, що індійські торговці або мандрівники проникали далеко вглиб країни — до долини Нілу.

Тамільська брахмі була однією з найдавніших форм письма для запису тамільської мови й використовувалася з III століття до н. е. до перших століть нашої ери. Її поява в Єгипті свідчить про масштаби морської торгівлі в Індійському океані.

Археологічні знахідки підтверджують цей обмін: у Південній Індії виявлено римські монети, амфори, намистини та перець, тоді як спеції, текстиль і дорогоцінне каміння з Індії користувалися попитом у Середземномор’ї.

Таким чином, написи з Долини царів демонструють, що мешканці стародавнього Тамілагаму не лише торгували з римським світом, а й відвідували ключові культурні та політичні центри Єгипту. Це рідкісний доказ тісних зв’язків між долиною Нілу та Південною Індією, які формувалися через торгівлю, культуру та особисті подорожі ще у давнину.

