Як повний місяць впливає на людину і що краще не робити в цей час

Повня, яку багато хто вважає сакральною подією, має не лише особливе значення, а й передбачає дотримання певних обмежень. UAportal пояснив, що важливо пам'ятати в цей період, і що не рекомендується робити.

У цей час заборонено вирушати в ліс поодинці, оскільки вважається, що людину можуть супроводжувати злісні сутності. Не варто також розпочинати нові плани чи проєкти, натомість краще проаналізувати та оцінити минулі дії.

Не допускайте утворення безладу в цей день. Краще ретельно розкладіть речі по відведеним для них місцям, щоб запобігти можливим сімейним негараздам.

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Будьте обережні у спілкуванні. У цей час не рекомендується ухвалювати важливі рішення або укладати важливі правочини. Не рекомендується проводити весь день на самоті, краще відпочиньте у колі друзів чи родини.

Слідкуйте за своїм самопочуттям протягом дня. Уникайте надмірного плачу, це може спричинити нещастя. Подумайте про свої бажання на найближчий місяць. Можна зайнятися медитацією, або прочитати книгу, яку давно відкладали.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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