Як носити і з чим стилізувати новий тренд літа – джортси

Цього літа на модний п'єдестал піднялися джортси - подовжені джинсові шорти, які вже встигли завоювати серця модниць по всьому світу. Про це пише Радіотрек.

Чим же джортси відрізняються від звичайних шортів?

Довжина: Джортси, як правило, довші за класичні шорти, сягаючи коліна або трохи вище.

Джортси, як правило, довші за класичні шорти, сягаючи коліна або трохи вище. Крій: Їм притаманний більш розслаблений крій, що робить їх комфортними та стильними.

Їм притаманний більш розслаблений крій, що робить їх комфортними та стильними. Універсальність: Джортси чудово поєднуються з різноманітним одягом, від футболок оверсайз до елегантних блузок.

З чим носити джортси, щоб бути в тренді?

Для повсякденного образу: поєднуйте джортси з футболкою оверсайз, кросівками або сандалями.

поєднуйте джортси з футболкою оверсайз, кросівками або сандалями. Для жіночного стилю: доповніть джортси елегантною блузкою, босоніжками на підборах та елегантною сумочкою.

доповніть джортси елегантною блузкою, босоніжками на підборах та елегантною сумочкою. Для вечірнього виходу: поєднуйте джортси з топом з блискітками, піджаком та босоніжками на шпильках.

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Надихайтеся образами зірок:

Джіджі Хадід: модель поєднує джортси з білою футболкою та кросівками, створюючи простий, але стильний образ.

модель поєднує джортси з білою футболкою та кросівками, створюючи простий, але стильний образ. Емілі Ратаковскі: зірка обирає джортси з високою талією та блузку з квітковим принтом, підкреслюючи свою жіночність.

зірка обирає джортси з високою талією та блузку з квітковим принтом, підкреслюючи свою жіночність. Белла Хадід: модель робить ставку на контраст, поєднуючи джортси з елегантним жакетом та босоніжками на шпильках.

Джортси - це must-have цього літа, адже вони поєднують в собі комфорт, стиль та універсальність. Не бійтеся експериментувати та створювати власні неповторні образи!

Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.

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