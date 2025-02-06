Як класична музика впливає на плід під час вагітності жінки: вчені зробили неймовірне відкриття

Нове дослідження підтвердило, що класична музика здатна заспокоювати серцевий ритм плода та сприяти його розвитку ще в утробі матері. Мексиканські науковці дослідили, як музика впливає на частоту серцевих скорочень плода.

Вони виявили, що батьки, які вмикають заспокійливі мелодії, можуть стимулювати вегетативну нервову систему дитини. За словами дослідника Еріка Алонсо Абарки-Кастро, зміни в серцевому ритмі плода відбуваються миттєво під час короткочасних коливань. Про це повідомляє Interesting Engineering.

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Під час експерименту науковці аналізували варіабельність серцевого ритму, що дозволяє оцінити розвиток вегетативної нервової системи. Вищий ступінь цієї варіабельності зазвичай вказує на здорове дозрівання організму.

У дослідженні взяли участь 36 вагітних жінок. Вчені відтворювали їм класичні твори — "Лебідь" Каміля Сен-Санса та "Arpa de Oro" Абундіо Мартінеса. Використовуючи зовнішні монітори, вони фіксували, як змінюється серцевий ритм плода під впливом музики. Отримані дані свідчать, що під час прослуховування мелодій серцебиття стає стабільнішим і передбачуванішим.

Як зазначила дослідниця Клаудія Лерма, миттєвий вплив музики може позитивно позначитися на розвитку вегетативної нервової системи плода. Вчені наголошують, що прослуховування класичної музики під час вагітності може стати простим і ефективним способом підтримати здоровий розвиток майбутньої дитини.

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