Как классическая музыка влияет на плод во время беременности женщины: ученые совершили невероятное открытие

Новое исследование подтвердило, что классическая музыка способна успокаивать сердечный ритм плода и способствовать его развитию в утробе матери. Мексиканские ученые исследовали, как музыка влияет на частоту сердечных сокращений плода.

Они обнаружили, что родители, включающие успокаивающие мелодии, могут стимулировать нервную вегетативную систему ребенка. По словам исследователя Эрика Алонсо Абарки-Кастро, изменения в сердечном ритме плода происходят мгновенно во время кратковременных колебаний. Об этом сообщает Interesting Engineering.

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В ходе эксперимента ученые анализировали вариабельность сердечного ритма, что позволяет оценить развитие нервной вегетативной системы. Более высокая степень этой вариабельности обычно указывает на здоровое созревание организма.

В исследовании приняли участие 36 беременных женщин. Ученые воспроизводили им классические произведения - "Лебедь" Камиля Сен-Санса и "Arpa de Oro" Абундио Мартинеса. Используя внешние мониторы, они фиксировали, как меняется сердечный ритм плода под влиянием музыки. Полученные данные свидетельствуют, что при прослушивании мелодий сердцебиение становится более стабильным и предсказуемым.

Как отметила исследовательница Клаудия Лерма, мгновенное влияние музыки может положительно отразиться на развитии вегетативной нервной системы плода. Ученые отмечают, что прослушивание классической музыки во время беременности может стать простым и эффективным способом поддержать здоровое развитие будущего ребенка.

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