Дослідження змінило уявлення про роботу: вчені розкрили несподівані наслідки 4-денного тижня

Масштабне дослідження показало, що перехід на 4-денний робочий тиждень суттєво підвищує рівень благополуччя працівників. Фахівці з Бостонського коледжу вивчали чотири головні аспекти – рівень професійного вигорання, задоволеність роботою, фізичне та психічне здоров’я – у 141 компанії, розташованій у США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Ірландії та Новій Зеландії.

"Наші результати свідчать про помітне покращення самопочуття співробітників. До того ж, багато компаній зафіксували зростання продуктивності та прибутковості", – розповіла Вень Фань, провідна авторка дослідження, у коментарі для BBC. Як приклад, видання зазначає, що в Індії працівники нерідко залишаються понаднормово, аби відповідати вимогам світового ринку.

"У державах на кшталт Китаю, Індії, США та Великої Британії довгий робочий день часто сприймається як привід для гордості", – пояснила Фань.

У Японії ж культура понаднормової праці настільки глибоко вкоренилася, що для смертельного перевтомлення навіть існує окреме слово – каросі. Журналісти наголошують: японці настільки схильні до трудоголізму, що часто відмовляються користуватися навіть законними правами, наприклад декретною відпусткою.

Читайте також: Польща переходить на 4-денний робочий тиждень: що це означає для українських заробітчан

Водночас, за словами Фань, результати подібних досліджень поступово змінюють підхід до роботи – навіть у тих країнах, де традиції переробітків вважаються майже невід’ємною частиною життя.

На початку цього року в Токіо стартував пілотний проєкт, який передбачає запровадження чотириденного робочого тижня для держслужбовців. Подібну ініціативу нещодавно влітку випробував і Дубай. А вже з жовтня 67 компаній у Південній Кореї розпочнуть експеримент із 4,5-денним графіком.

Фахівці з трудових відносин наголошують: всупереч популярному міфу, скорочення кількості робочих днів не завжди призводить до падіння продуктивності – часто результат буває навіть протилежним.

Зокрема, у дослідженні Вень Фань з’ясувалося, що ефективність у більшості компаній залишилася стабільною, оскільки підприємства позбулися зайвих завдань. Наприклад, замість тривалих нарад почали використовувати телефонні розмови чи обмін повідомленнями.

"Суть не в тому, щоб втиснути п’ять робочих днів у чотири, а в тому, щоб скоротити втрати часу на непотрібні завдання. Завдяки широкому впровадженню штучного інтелекту зараз легше визначати та усувати неефективну роботу", – пояснила Карен Лоу, генеральна директорка компанії, яка тестує 4-денний робочий тиждень.

Читайте також: Критичний дефіцит робочої сили в Україні: що стало причиною безпрецедентної ситуації на ринку праці

Для Чарла Девідса, керівника консультаційного центру Стелленбосського університету в Кейптауні, такий графік став справжнім порятунком.

Він розповів, що його команда, яка забезпечує психологічну підтримку тисяч студентів, опинилася на межі професійного вигорання. Після запровадження 4-денного тижня рік тому співробітники помітили покращення сну, збільшення фізичної активності та змогу приділяти більше часу своїм захопленням.

Девідс зазначає, що покращення самопочуття співробітників позитивно вплинуло на їхню роботу: "Вони стали більш зосередженими та уважними до потреб інших, що помітно підвищило якість наданих послуг".

Проте такі зміни не завжди можна впроваджувати повсюдно. "Велику роль відіграють економічна структура країни та рівень її розвитку", – пояснила Фань.

"Цей підхід може бути ефективним у багатьох сферах, проте 4-денний робочий тиждень не є універсальним рішенням", – застерегла науковиця.

Ще одна тенденція, на яку звернули увагу дослідники, полягає в тому, що молоді люди готові погоджуватися на нижчу зарплату за умови скороченого робочого часу. Глобальне опитування, проведене цього року, показало: уперше баланс між роботою та особистим життям випередив фінансові пріоритети.

"Ми бачимо зростаючий опір серед молодого покоління. Вони по-іншому сприймають цілі роботи та уявлення про те, чого хочуть досягти в житті", – прокоментувала Фань.

Раніше ми розповідали, кому з українців найважче знайти роботу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!